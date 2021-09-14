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Ейск, Калининград и Пятигорск вошли в топ городов для бюджетного отдыха осенью

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:28
Общество
Ейск, Калининград и Пятигорск вошли в топ городов для бюджетного отдыха осенью
ПолитРоссия

Москва, 14 сентября. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil провели исследование и установили топ городов России с самым бюджетным отдыхом осенью.

Сотрудники турсервиса проанализировали данные оплаченных заявок на жилье в период с 1 сентября по 31 октября. Установлено, что чаще всего туристы бронируют жилье максимум на 10 дней.

Наиболее дешевые места для размещения путешественников были найдены в Новом Афоне. Самым дорогим городом стала Лахденпохья. В топ-3 городов наиболее бюджетным отдыхом также вошли Пятигорск, Калининград и Ейск. За ними следует Казань, Ростов-на-Дону, Москва и Петербург, сообщает Tvil.ru.

Не так давно руководство РЖД приняло решение запустить в ноябре порядка 160 дополнительных поездов. Они будут ходить, в том числе, в Санкт-Петербург и Нижний Новгород в период с 3 по 7 ноября. Такое решение холдинг принял из-за того, что в праздники количество путешественников существенно вырастает.

В данный момент поток зарубежных туристов в Россию по сравнению с 2019 году уменьшился почти в 30 раз. Несмотря на это, путешественники из Германии, Франции и стран Персидского залива по-прежнему приезжают в страну, сообщает «Ридус».

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россия туризм путешествие
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