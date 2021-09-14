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Мирзиеев зарегистрировался на выборы президента Узбекистана

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:31
Политика
Мирзиеев зарегистрировался на выборы президента Узбекистана
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Ташкент, 14 сентября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев зарегистрировался на выборы главы республики. Об этом сообщили в ЦИК страны.

Документы и подписные листы в Центральную избирательную комиссию подала Либерально-демократическая партия Узбекистана. Она выдвинула Мирзиеева в качестве кандидата. ЦИК проверил все бумаги и зарегистрировал политика на выборы, сообщила ТАСС член комиссии Гульноза Исмоилова.

На президентское кресло также претендуют заместитель главы политсовета Народно-демократической партии Максуда Ворисова, глава Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Бахром Абдухалимов, лидеры Экологической и Демократической партий Нарзулло Обломурадов и Алишер Кодиров. Ворисова стала первой женщиной, участвующей в выборах президента Узбекистана.

Ранее в Узбекистане начали испытания съедобной вакцины от коронавируса. Ее проверили на мышах.

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