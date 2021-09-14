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Первые группы российских туристов смогут поехать в Израиль уже в октябре

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:22
Общество
Первые группы российских туристов смогут поехать в Израиль уже в октябре
wikipedia.org  /  Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0

Иерусалим, 14 сентября. Российские путешественники смогут поехать на отдых в Израиль уже в октябре, заявил министр туризма страны Йоэль Развозов.

Для этого россиянам придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию. К тому же Израиль смогут посетить те, кто привился от COVID-19 или переболел, пишет РИА Новости. Сейчас Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Кроме Израиля, россияне проявляют интерес к таким странам, как ОАЭ, Турция и Египет. Многие хотят отправиться туда на отдых ближе к Новому году. По данным туристических операторов, именно эти государства станут самыми востребованными у россиян в ближайшие месяцы.

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