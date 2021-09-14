Директор микрофинансовой организации лишил жилья семь человек

Бийск, 14 сентября. Дело о мошеннике из Бийска Алтайского края, который лишил жилья семь человек, передано в суд. 38-летний мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Алтайская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили изданию «Алтайская правда». Там же раскрыли подробности этого дела.

По данным следствия, в 2014–2020 годах мужчина возглавлял организацию по предоставлению микрозаймов. Он убеждал граждан временно переоформлять на него свои квартиры и дома. Как он рассказывал заемщикам, это обычная практика: такие договоры необходимы для обеспечения взятых на себя обязательств по погашению займа. Потерпевшие были уверены, что после погашения кредита их имущество к ним вернется, но этого не происходило. Таким образом в результате махинаций семь граждан остались без жилья. Еще двое, поверив аферисту, подписали дополнительные кредитные соглашения к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более 2 млн рублей.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы с гражданскими исками. В результате на имущество мошенника общей стоимостью более 21 млн рублей был наложен арест. Теперь уголовное дело будет рассматриваться в суде.

Ранее ФАН рассказывал о задержании в Москве организатора финансовой пирамиды. Его подозревают в мошенничестве.