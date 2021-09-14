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ЦИК: отказов при подаче заявок на дистанционное голосование стало меньше
Политика
ЦИК: отказов при подаче заявок на дистанционное голосование стало меньше
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Количество заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на выборах в Госдуму, которым было отказано, существенно снизилось, заявил сотрудник ЦИК Антон Лопатин.

Как отметил член Центризбиркома, случаи отклонения заявок стали значительно реже, и каждый подобный эпизод тщательно прорабатывается. Гражданину России может быть отказано в участии в дистанционном голосовании, если указанный в соответствующем заявлении адрес не совпадает с регистром избирателей. Однако у желающих все равно остается возможность уточнить данные и проголосовать из дома.

«Мы детально изучаем каждое заявление, и если избиратель приходил, например, в пункт приема заявлений, уточнял свои данные, то заявление такого избирателя будет учтено», — подчеркнул Лопатин.

Согласно данным ЦИК, в дистанционном голосовании примут участие более 2,6 миллиона избирателей из семи субъектов федерации. Лидерами по заявкам стали Москва и Ростовская область. Также известно, что заявку на удаленное участие в парламентских выборах подал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. 13 сентября прием заявок на участие в выборах на «удаленке» завершился.

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