Киностудия Marvel выпустила официальный трейлер сериала «Соколиный глаз»

Москва, 14 сентября. Киностудия Marvel представила официальный трейлер сериала «Соколиный глаз» на своем YouTube-канале. Премьера картины намечена на 24 ноября.

Сюжет разворачивается вокруг Клинта Бартона (Соколиного глаза), который становится наставником лучницы Кейт Бишоп. В будущем именно она займет место в команде супергероев. Бартон учит ее спасать людей и бороться с противниками, используя только лук и стрелы.

Главные роли в сериале исполнили Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью и ряд других звездных артистов, пишет «Культуромания». «Соколиный глаз» насчитывает восемь эпизодов.

В конце августа зрители признались, что с нетерпением ждут выхода сериала. Актриса Хейли Стайнфелд, исполнившая одну из главных ролей в «Соколином глазе», разместила в Stories Instagram фиолетовый слайд. Поклонники моментально поняли, что это намек для фанатов. Фиолетовый цвет присутствует на костюмах главных героев сериала.