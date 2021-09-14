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Киностудия Marvel выпустила официальный трейлер сериала «Соколиный глаз»
Общество
Киностудия Marvel выпустила официальный трейлер сериала «Соколиный глаз»
кадр из фильма «Соколиный глаз»

Москва, 14 сентября. Киностудия Marvel представила официальный трейлер сериала «Соколиный глаз» на своем YouTube-канале. Премьера картины намечена на 24 ноября.

Сюжет разворачивается вокруг Клинта Бартона (Соколиного глаза), который становится наставником лучницы Кейт Бишоп. В будущем именно она займет место в команде супергероев. Бартон учит ее спасать людей и бороться с противниками, используя только лук и стрелы.

Главные роли в сериале исполнили Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Флоренс Пью и ряд других звездных артистов, пишет «Культуромания». «Соколиный глаз» насчитывает восемь эпизодов.

В конце августа зрители признались, что с нетерпением ждут выхода сериала. Актриса Хейли Стайнфелд, исполнившая одну из главных ролей в «Соколином глазе», разместила в Stories Instagram фиолетовый слайд. Поклонники моментально поняли, что это намек для фанатов. Фиолетовый цвет присутствует на костюмах главных героев сериала.

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сериал marvel соколиный глаз
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