Сирийская полиция работает над стабилизацией ситуации в Деръа

В сирийском городе Аль-Ядуда, располагающемся недалеко от административного центра провинции Деръа, возобновил работу большой полицейский участок. При нем был открыт Центр по урегулированию статуса боевиков и сдаче оружия.

Начальник полиции региона Мухаммад аль-Шейх рассказал специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей о работе учреждения.

Реализация соответствующей инициативы в городе была начата после того, как населенный пункт был занят подразделениями Сирийской Арабской Армией (САА) в соответствии с соглашением о мирном урегулировании.

Недавно Деръа стала эпицентром столкновений правительственных сил с местными бандформированиями боевиков, однако благодаря дипломатической работе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) обстановку в регионе удалось стабилизировать.

Теперь члены незаконных вооруженных формирований, не принимавшие участия в террористической деятельности и не имеющие за плечами серьезных преступлений, получили возможность вернуться к мирной жизни. Им было предложено отказаться от противоправных действий, сдать оружие и полноценно влиться в общество.

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Мухаммад аль-Шейх, сейчас над зданием полицейского управления города Аль-Ядуда подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики (САР) и Российской Федерации — ставшей гарантом перемирия.

«Люди чувствуют, что они в безопасности, которая исходит от нашего союзника — России», — отметил глава полиции Деръа.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Полковник рассказал, что после урегулирования ситуации тысячи людей начали возвращаться в свои дома в районе Деръа Аль-Балад, который они покинули в период обострения. Чтобы засвидетельствовать свое прибытие, они также приходят в местный полицейский участок.

«В настоящее время зарегистрировались примерно3 тысячи человек. Смотрите, люди продолжают приходить каждый час, на протяжении всего времени работы центра», — рассказал Аль-Шейх.

Федеральное агентство новостей /

Весь процесс, по словам начальника полиции, проходит в максимально доброжелательной атмосфере. Сотрудники участка с одинаковым радушием принимают всех граждан.

«Мы не знаем такого слова, как «разделение». Здесь все собираются вместе. Разделены только комнаты, в зависимости от характера проблем и адреса проживания граждан. Вот посмотрите, вход один для всех», — рассказал он.

При этом Мухаммад аль-Шейх выразил надежду, что запущенная мирная инициатива позволит объединить страну ради ее скорейшего восстановления.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии продолжают прочесывать район, устранять земляные насыпи, служившие боевикам укреплениями, и расчищать дороги. Также по всей провинции было увеличено число военных постов, призванных обеспечить жителям Деръа необходимый уровень безопасности и предотвратить возможность срыва мирной инициативы.

Мухаммад аль-Шейх рассказал, что сейчас работа ведется уже во всех полицейских участках провинции, в соответствии с директивами правительства. Благодаря этому удается быстро и эффективно обрабатывать все обращения от сирийцев, стремящихся к мирной и спокойной жизни.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Военное обострение в провинции Деръа началось в конце июля 2021 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов начали проведение большой кампании, направленной на улучшение криминогенной обстановки в регионе. В ее рамках прошла серия задержаний лиц, причастных к преступной деятельности: грабежам, разбою, похищениям и убийствам. В ответ на арест своих сторонников местные боевики захватили район Деръа Аль-Балад и вступили в конфронтацию с правительственными войсками.

Сирийская армия быстро взяла членов незаконных вооруженных групп в кольцо. При посредничестве ЦПВС РФ удалось добиться мирного разрешения конфликта. Членам радикальных групп было предложено сдать оружие и урегулировать свой статус или же покинуть провинцию, переселившись в неподконтрольные Дамаску районы на севере страны.

Наиболее агрессивные боевики неоднократно пытались сорвать реализацию мирного процесса, однако им не удалось достичь своей цели.