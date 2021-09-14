Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»

Парламентские выборы в России пройдут 17–19 сентября с завершением в единый день голосования — в воскресенье, 19 сентября 2021 года. В некоторых регионах — в Москве и Севастополе, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях — будет возможность голосовать онлайн. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Какие еще нововведения следует ждать на этих выборах? Насколько защищены выборы от вмешательства иностранных государств? Правда ли, что москвичи смогут даже переменить свое волеизъявление в ходе онлайн голосования, зачем это сделано и как часто можно менять свой голос? Из каких стран в Россию прибудут наблюдатели? Какие новые полномочия получат депутаты Госдумы VIII созыва? Будет ли видеонаблюдение на участках и кто сможет его увидеть?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Журавлев.

Брифинг пройдет во вторник, 14 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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