Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:29
11:28
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
11:14
Происшествия
Посетитель московского кафе пострадал от рук работника заведения и его сообщницы
Все новости
ЛДПР

Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Политика
Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Парламентские выборы в России пройдут 17–19 сентября с завершением в единый день голосования — в воскресенье, 19 сентября 2021 года. В некоторых регионах — в Москве и Севастополе, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях — будет возможность голосовать онлайн. Кроме того, жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

Какие еще нововведения следует ждать на этих выборах? Насколько защищены выборы от вмешательства иностранных государств? Правда ли, что москвичи смогут даже переменить свое волеизъявление в ходе онлайн голосования, зачем это сделано и как часто можно менять свой голос? Из каких стран в Россию прибудут наблюдатели? Какие новые полномочия получат депутаты Госдумы VIII созыва? Будет ли видеонаблюдение на участках и кто сможет его увидеть?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Журавлев.

Брифинг пройдет во вторник, 14 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Политика / Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»
выборы парламентские выборы медиагруппа патриот владимир журавлев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru