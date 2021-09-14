Окружной суд Иерусалима возобновил следствие против Нетаньяху

Тель-Авив, 14 сентября. Окружной суд Иерусалима возобновил рассмотрение трех дел в отношении бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Прокуратура обвиняет политика в злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Как сообщается, заседания будут проводиться еженедельно в понедельник и вторник.

В частности, 13 сентября были заслушаны показания экс-редактора информационного ресурса Walla Илана Иешуа, ставшего первым из свидетелей по «делу 4000», согласно которому Нетаньяху продвигал интересы телекоммуникационной компании «Безек». В ответ один из ведущих ее акционеров, медиамагнат Шауль Элович, позволял премьер-министру влиять на работу Walla, чтобы в положительном свете выставлять деятельность кабинета министров.

Netanyahu trial resumes after three-month delay - The Jerusalem Post https://t.co/oV947dgYv7 — A Sick Privileged Parasitic Cowering Bully Troll? (@JClickbaited) September 14, 2021

Похожие обвинения предъявлены и по «делу 2000». Как подозревает прокуратура, глава кабмина оказывал юридическую помощь газете «Едиот ахронот» («Последние новости»), принадлежащей Арнону Мозесу, а также помогал подавлять прямых конкурентов издания. Как и в прошлом случае, ценой сотрудничества была информационная кампания в пользу правительства Нетаньяху.

По «делу 1000» премьер-министра подозревают в получении подарков на общую сумму более 280 тысяч долларов от своих сторонников. В их числе был голливудский продюсер и магнат Арнон Милчен, который воспользовался помощью Нетаньяху для оформления американской визы. Он участвовал в создании нескольких десятков известных фильмов, в том числе «Бойцовский клуб» и «Выживший». Как сообщается, глава правительства также пытался продвигать «закон Милчена», освобождавший на 10 лет от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы, однако минфин не позволил принять этот нормативный акт.

Case 4000: Bribery and breach of trust ■ Netanyahu is accused of providing regulatory concessions to Shaul Elovitch, the controlling shareholder of Bezeq telecommunications and the Walla news website, in exchange for favorable coverage https://t.co/8rWJ272wo2 — Haaretz.com (@haaretzcom) February 28, 2019

С самого начала Нетаньяху отрицал все предъявляемые обвинения, называя их политически мотивированными. В 2018 году он заявил по государственному телевидению, что за время своего нахождения у власти более 15 раз становился целью расследований, которые заканчивались безрезультатно.

«И в этот раз все также закончится ничем», — пообещал премьер-министр.

Официально иск против Нетаньяху был выдвинут прокуратурой только в конце 2019 года, однако с тех пор он лишь трижды прибыл на судебные заседания, как правило, когда его присутствие было необходимым.

В отличие от министров, по израильскому законодательству глава кабмина не обязан подавать в отставку в случае предъявления обвинений. Во время перерыва в следствии Нетаньяху успел сформировать и привести к присяге 35-е правительство страны и положить конец политическому кризису в государстве, который длился полтора года. Это даже укрепило его позиции в глазах общественности, несмотря на подозрения в коррупции.

Déjà vu



- it's habbening again ????



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Israel’s Netanyahu denies ‘incitement’, alleges election fraud



Mired in a court battle on corruption charges, Netanyahu faces being toppled by a motley coalition of legislatorshttps://t.co/dJQvrDSiY7 via @AJEnglish — alicelilly (@alicelilly1) June 9, 2021

Не исключено, что определенные поблажки и преимущества на суде, которые давало бывшему премьер-министру его положение в государстве, стали одной из причин желания удержать власть, пытаясь разрушить политическую коалицию его преемника Нафтали Беннета. Как сообщалось, Нетаньяху при поддержке своей партии стремился срывать заседания правительства и разжечь конфликт между входящими в его состав партиями. Тем не менее, даже возвращение поста премьер-министра не сможет ему помочь, если иск прокуратуры будет удовлетворен судом.