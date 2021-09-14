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ФАН публикует кадры мощного пожара на складах в Красноярске

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:19
Происшествия
ФАН публикует кадры мощного пожара на складах в Красноярске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Красноярск, 14 сентября. Кадры крупного возгорания на складах в Красноярске появились в Сети. Пожарные работают на месте происшествия и пытаются локализовать пламя.

Сотрудники МЧС тушат мощный пожар на улице Калинина в Красноярске. Огонь полыхает в складских помещениях.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Специалисты устанавливают причины происшествия. На кадрах видно, как над зданием поднимаются густые клубы дыма.

Более более 40 человек личного состава из трех пожарных частей Петропавловска-Камчатского и специализированной пожарной части выезжали на крупный пожар, который произошел на территории ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском, сообщал портал Deita. возгорание удалось локализовать на 770 квадратных метрах. Площадь всего ангара составляет 40 на 18 метров.

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