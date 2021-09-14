Последствия будут ужасны: социолог Шугалей предрек крах США при попытке напасть на РФ

Ученый-социолог Максим Шугалей, много лет занимающийся исследованиями в зарубежных странах, уверен, что, если Соединенные Штаты попытаются напасть на Россию или Китай, их ждет крах, который самым трагическим образом отразится на всем мире.

Ранее о разрушительных для Соединенных Штатов последствиях войны с Россией и Китаем предупредил замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Выступая в авторитетнейшем Брукингском институте (Brookings Institution), генерал рассказал о последствиях гипотетического вооруженного конфликта США с РФ и КНР.

«Нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Это разрушит мир, разрушит мировую экономику, — цитирует слова Хайтена РИА Новости. — У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо».

Федеральное агентство новостей /

Комментируя возможность прямого военного столкновения США с Россией и Китаем, ученый-социолог Максим Шугалей отметил, что Соединенные Штаты в результате такого конфликта могут перестать существовать как государство, а последствия глобальной войны пагубно отразятся на всех странах.

«Тут даже обсуждать нечего, — отметил Максим Шугалей в беседе с ФАН. — Американский генерал, похоже, знает, о чем говорит. Такая война разрушит весь мир, но в первую очередь — его страну, сами Соединенные Штаты, которые могут просто прекратить свое существование. И вообще, думаю, любая страна, которая попробует развязать вооруженный конфликт с Российской Федерацией, потерпит тяжелейшее поражение, которое можно назвать крахом. Последствия такой войны как для напавшей на Россию страны, так и для всего мира будут ужасны».

Напомним, Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с агрессивными планами США, а также в связи с тем, что Североатлантический альянс, в котором Вашингтон играет главную роль, практически вплотную приблизился к границам РФ. Это произошло после вступления в НАТО некоторых бывших советских республик, а также стран, которые во времена СССР состояли в союзническом с Советским Союзом Варшавском договоре. Именно поэтому стремление Украины попасть в НАТО вызывает такую обеспокоенность в Москве.

Ранее киевский корреспондент ФАН рассказал об очередной неудачной попытке Украины «постучаться» в НАТО.