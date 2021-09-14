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Запрет на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму начал действовать с 14 сентября

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:07
Политика
Запрет на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму начал действовать с 14 сентября
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Запрет на публикацию результатов опросов и прогнозов по думским выборам начал действовать в России с 14 сентября. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Запрет действует в течение пяти дней до последнего дня голосования и в период голосования, вплоть до 19 сентября. Любые исследования касательно выборов нельзя размещать в медиа-пространстве, уточняется в заявлении ЦИК.

«Запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований», — говорится в сообщении Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что российская избирательная система подготовлена к предстоящему голосованию практически на 100%. Комиссии осталось подготовить списки избирателей и проверить участки для голосования, передавала НСН.

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