Запрет на публикацию прогнозов по выборам в Госдуму начал действовать с 14 сентября

Москва, 14 сентября. Запрет на публикацию результатов опросов и прогнозов по думским выборам начал действовать в России с 14 сентября. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Запрет действует в течение пяти дней до последнего дня голосования и в период голосования, вплоть до 19 сентября. Любые исследования касательно выборов нельзя размещать в медиа-пространстве, уточняется в заявлении ЦИК.

«Запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований», — говорится в сообщении Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что российская избирательная система подготовлена к предстоящему голосованию практически на 100%. Комиссии осталось подготовить списки избирателей и проверить участки для голосования, передавала НСН.