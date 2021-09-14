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ЦИК обеспечивает безопасность своих сайтов с помощью новых технологий

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:10
Политика
ЦИК обеспечивает безопасность своих сайтов с помощью новых технологий
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 14 сентября. Новые технологии помогают ЦИК обезопасить свои интернет-ресурсы. Об этом сказал член Центризбиркома Антон Лопатин.

Перед выборами в Госдуму традиционно увеличилось число хакерских атак на сайты. Опасная активность выросла в 2,5 раза в сравнении с июлем. Лопатин добавил в комментарии РИА Новости, что технологии для атак совершенствуются.

«Но и ЦИК применяет новые технологии, в том числе и в вопросах безопасности», — отметил эксперт.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что около трети атак на ресурсы имеют высокий уровень критичности. Это означает, что в случае реализации они могли бы навредить сайту ЦИК.

Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Избирательная система готова в голосования почти на 100%.

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цик лопатин атаки
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