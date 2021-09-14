Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:28
11:28
Армия
Самолеты и вертолеты ВКС РФ проверили работу сил ПВО на учениях «Запад-2021»
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
11:14
Происшествия
Посетитель московского кафе пострадал от рук работника заведения и его сообщницы
Все новости
ЛДПР

Читатели Daily Express: у США не хватит мужества напасть на Россию

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 10:01
Армия
Читатели Daily Express: у США не хватит мужества напасть на Россию
flickr.com  /  @U.S. Army Materiel Command Follow

Лондон, 14 сентября. Соединенные Штаты не обладают мужеством, необходимым для ведения вооруженного конфликта с Россией, считают британские граждане.

Войска России и Республики Беларусь принимают участие в масштабных совместных учениях «Запад-2021», в ходе которых Москва продемонстрировала всему миру свою смертоносную боевую технику, пишут авторы британского издания Daily Express. Особое внимание журналисты уделили бронемашинам «Сармат-2», а также роботизированному комплексу «Платформа-М», управление которым осуществляется дистанционно. На вооружении робота имеются гранатометы, а также пулемет, подчеркнули эксперты.

Западные государства продолжают проводить политику гибридной агрессии в отношении Москвы и Минска, введу чего подобные крупные учения являются очень важным шагом на пути к усилению боеспособности вооруженных сил, отметил белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако, по словам журналистов, маневры вызвали сильную тревогу у стран из состава Североатлантического альянса, имеющих с Республикой Беларусь общие рубежи. Одним из таких государств оказалась Эстония, руководство которой выразило озабоченность в связи с учениями и заявило, что «Запад-2021» якобы является предвестником скорого вторжения России.

Читатели Daily Mail весьма бурно отреагировали на статью, оживленно обсудив российско-белорусские маневры. По их словам, прибалты сами должны озаботиться вопросами своей безопасности, перестав надеяться на помощь со стороны Великобритании. Пользователи британского сегмента Сети заявили, что выполнение регламента НАТО, один из пунктов которого требует от стран-участниц отчисления в бюджет блока 2% ВВП, якобы может решить все проблемы Европы. Один из британцев подчеркнул, что и со стороны США ждать помощи не стоит, так как у Вашингтона недостаточно мужества, чтобы развязать с Москвой войну.

«Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на своих границах, пусть ждут ответных действий России. Америка надеется, что Россия отреагирует на такую враждебность, но США не хватит мужества, чтобы реально начать войну», — высказался один из комментаторов, признавший неспособность Соединенных Штатов напасть на РФ.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал истинный смысл польских учений «Рысь-21», проходящих параллельно с российско-белорусскими маневрами. По его словам, мероприятие НАТО стало ответом на «Запад-2021», а все заявления руководства блока об «оборонительном характере» учений являются лишь лукавством.

Кроме того, в российском министерстве обороны раскрыли подробности первого применения роботизированных военных комплексов «Уран-9» и «Нерехта» в рамках учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», передает телеканал «360». Подобные аппараты использовались в ходе выполнения тренировочной задачи для ликвидации «вражеских» солдат и бронетехники.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Читатели Daily Express: у США не хватит мужества напасть на Россию
россия сша белоруссия учения война daily express запад-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru