Лондон, 14 сентября. Соединенные Штаты не обладают мужеством, необходимым для ведения вооруженного конфликта с Россией, считают британские граждане.

Войска России и Республики Беларусь принимают участие в масштабных совместных учениях «Запад-2021», в ходе которых Москва продемонстрировала всему миру свою смертоносную боевую технику, пишут авторы британского издания Daily Express. Особое внимание журналисты уделили бронемашинам «Сармат-2», а также роботизированному комплексу «Платформа-М», управление которым осуществляется дистанционно. На вооружении робота имеются гранатометы, а также пулемет, подчеркнули эксперты.

Западные государства продолжают проводить политику гибридной агрессии в отношении Москвы и Минска, введу чего подобные крупные учения являются очень важным шагом на пути к усилению боеспособности вооруженных сил, отметил белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако, по словам журналистов, маневры вызвали сильную тревогу у стран из состава Североатлантического альянса, имеющих с Республикой Беларусь общие рубежи. Одним из таких государств оказалась Эстония, руководство которой выразило озабоченность в связи с учениями и заявило, что «Запад-2021» якобы является предвестником скорого вторжения России.

Читатели Daily Mail весьма бурно отреагировали на статью, оживленно обсудив российско-белорусские маневры. По их словам, прибалты сами должны озаботиться вопросами своей безопасности, перестав надеяться на помощь со стороны Великобритании. Пользователи британского сегмента Сети заявили, что выполнение регламента НАТО, один из пунктов которого требует от стран-участниц отчисления в бюджет блока 2% ВВП, якобы может решить все проблемы Европы. Один из британцев подчеркнул, что и со стороны США ждать помощи не стоит, так как у Вашингтона недостаточно мужества, чтобы развязать с Москвой войну.

«Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на своих границах, пусть ждут ответных действий России. Америка надеется, что Россия отреагирует на такую враждебность, но США не хватит мужества, чтобы реально начать войну», — высказался один из комментаторов, признавший неспособность Соединенных Штатов напасть на РФ.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал истинный смысл польских учений «Рысь-21», проходящих параллельно с российско-белорусскими маневрами. По его словам, мероприятие НАТО стало ответом на «Запад-2021», а все заявления руководства блока об «оборонительном характере» учений являются лишь лукавством.

Кроме того, в российском министерстве обороны раскрыли подробности первого применения роботизированных военных комплексов «Уран-9» и «Нерехта» в рамках учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», передает телеканал «360». Подобные аппараты использовались в ходе выполнения тренировочной задачи для ликвидации «вражеских» солдат и бронетехники.