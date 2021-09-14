Актриса Амалия Мордвинова высказалась о жизни в России после возвращения из США

Москва, 14 сентября. Известная российская актриса Амалия Мордвинова вернулась в Россию после 12 лет, проведенных в Америке. Звезда заявила, что по-прежнему любит родину.

Амалия Мордвинова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала, что приехала из Нью-Йорка, где жила со своими детьми и собаками.

«В США я оказалась благодаря второму мужу Александру Гольданскому. Туда вслед за ним поехала наша дочь Диана, а потом и я», — поделилась артистка.

По мнению Мордвиновой, в разъездах по миру нет ничего особенного. Раньше ее привлекали заморские страны, актриса часто путешествовала. Сейчас Мордвиновой захотелось вернуться домой, в Россию, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка несколько раз была замужем, ее первым избранником стал звукорежиссер «Ленкома» Игорь Зорин. Затем Мордвинова связала свою судьбу с предпринимателем Александром Гольданским, которому родила дочь Диану. От третьего мужа, бизнесмена Вадима Беляева, у артистки две дочери — Евангелина, Серафима и сын Герман.

Мордвинова давно не снимается в кино. Последняя ее роль была в картине режиссера Виктора Гинзбурга «Generation П», в основу которой лег одноименный роман Виктора Пелевина.

Ранее в Россию из Канады вернулся актер Алексей Серебряков. Свой переезд за рубеж артист объяснял желанием дать детям хорошее образование.