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Актриса Амалия Мордвинова высказалась о жизни в России после возвращения из США

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:56
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Шоу-бизнес
Актриса Амалия Мордвинова высказалась о жизни в России после возвращения из США
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 14 сентября. Известная российская актриса Амалия Мордвинова вернулась в Россию после 12 лет, проведенных в Америке. Звезда заявила, что по-прежнему любит родину.

Амалия Мордвинова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она рассказала, что приехала из Нью-Йорка, где жила со своими детьми и собаками.

«В США я оказалась благодаря второму мужу Александру Гольданскому. Туда вслед за ним поехала наша дочь Диана, а потом и я», — поделилась артистка.

По мнению Мордвиновой, в разъездах по миру нет ничего особенного. Раньше ее привлекали заморские страны, актриса часто путешествовала. Сейчас Мордвиновой захотелось вернуться домой, в Россию, пишет Teleprogramma.pro.

Артистка несколько раз была замужем, ее первым избранником стал звукорежиссер «Ленкома» Игорь Зорин. Затем Мордвинова связала свою судьбу с предпринимателем Александром Гольданским, которому родила дочь Диану. От третьего мужа, бизнесмена Вадима Беляева, у артистки две дочери — Евангелина, Серафима и сын Герман.

Мордвинова давно не снимается в кино. Последняя ее роль была в картине режиссера Виктора Гинзбурга «Generation П», в основу которой лег одноименный роман Виктора Пелевина.

Ранее в Россию из Канады вернулся актер Алексей Серебряков. Свой переезд за рубеж артист объяснял желанием дать детям хорошее образование.

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сша актриса мордвинова
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