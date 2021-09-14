Владимир Путин назвал иностранные ВС главной проблемой Сирии

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили проблемы республики.

Глава российского государства считает, что Сирии не дают идти по пути консолидации. В качестве основного препятствия Путин назвал иностранные ВС.

«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что данное присутствие военных нарушает нормы международного права и ограничивает местную власть.

Переговоры лидеров России и Сирии прошли 14 сентября в Москве, сообщили журналисты НСН. В ходе встречи президент РФ указал на увеличение товарооборота между странами в 3,5 раза.