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Владимир Путин назвал иностранные ВС главной проблемой Сирии
Политика
Владимир Путин назвал иностранные ВС главной проблемой Сирии
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин встретился с лидером Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили проблемы республики.

Глава российского государства считает, что Сирии не дают идти по пути консолидации. В качестве основного препятствия Путин назвал иностранные ВС.

«Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что данное присутствие военных нарушает нормы международного права и ограничивает местную власть.

Переговоры лидеров России и Сирии прошли 14 сентября в Москве, сообщили журналисты НСН. В ходе встречи президент РФ указал на увеличение товарооборота между странами в 3,5 раза.

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