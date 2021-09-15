Российские герои-паралимпийцы расскажут о цене победы в студии Медиагруппы «Патриот»

Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете на Играх в Токио, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Выше в итоговой таблице расположились команды Китая, Великобритании и США. Главный для нас итог — то, что спортсмены из России сумели принять в Олимпиаде участие.
Какова динамика развития паралимпийского движения в России? Как вели себя судьи в Токио? Какие планы у спортсменов на будущее? Какие новые виды спорта стали для россиян успешными, что еще стоит включить в олимпийский список? Как готовилась и проходила встреча паралимпийцев с Владимиром Путиным, что он сказал на встрече и что ему отвечали?
На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» расскажут:
- петербургский спортсмен Андрей Калина (завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в составе сборной Паралимпийского комитета России в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием (34 очка), став трехкратным победителем игр в Токио);
- петербургский спортсмен Владимир Даниленко (завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), класс «s2», на дистанции 50 метров на спине. Ранее Владимир стал обладателем двух бронзовых медалей Паралимпиады по плаванию на дистанции 100 метров на спине (2:02,74) и на дистанции 200 метров вольным стилем (4:15,95);
- петербурженка Дарья Адонина (завоевала бронзовую награду в составе команды Паралимпийского комитета России в парных соревнованиях по бочча);
- Сергей Гутников, генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга.
Пресс-конференция пройдет в среду, 15 сентября, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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