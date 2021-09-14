Амалия Мордвинова призналась в изменах первому супругу

Москва, 14 сентября. Актриса театра и кино Амалия Мордвинова призналась, что во время брака со звукорежиссером «Ленкома» Игорем Зориным встречалась с другим мужчиной — режиссером Михаилом Цитриняком.

Артистка первый раз вышла замуж в возрасте 20 лет. Во время учебы в Щукинском училище она встретила первую любовь — режиссера Михаила Цитриняка, который преподавал на ее курсе. Юная Мордвинова потеряла голову от интеллектуала. Будущую звезду даже не смущала разница в возрасте, постановщик был старше ее на 17 лет.

Однако Михаил Цитриняк серьезно студентку, пытающуюся добиться его расположения, не воспринял. Тогда уязвленная Амалия Мордвинова на зло режиссеру выскочила замуж за звукорежиссера театра «Ленком» Игоря Зорина.

Брак актрисы продлился всего месяц, пишет Teleprogramma.pro. Сейчас она признается, что замужество было чем-то вроде манифестации. По словам Мордвиновой, практически сразу после свадьбы она возобновила отношения с Цитриняком.

«Для меня союзы никогда не были навсегда. Я встречала человека и понимала, сколько мы будем вместе – столько и будем. Я была любовницей режиссера Михаила Цитриняка. Вышла же замуж за Зорина за его интеллект <...> Цитриняк и Зорин были интеллектуалами. Поэтому мы с ними много говорили и целовались», — откровенно рассказала звезда в программе «Судьба человека».

Во время беседы с ведущим Борисом Корчевниковым артистка эмоционально высказалась о слухах, что во время работы в «Ленкоме» закрутила роман с худруком театра Марком Захаровым.