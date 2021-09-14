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Иностранные валюты укрепились на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:42
Экономика
Иностранные валюты укрепились на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 сентября. Курсы доллара и евро на старте торгов Московской биржи выросли к рублю относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Биржевой курс американской валюты прибавил 4,75 копейки и составил 72,7 рубля за доллар. Курс евро на открытии торгов вырос на 8,25 копейки — до 85,88 рубля за денежную единицу, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Впервые за пять лет российская валюта снова вошла в рейтинг 20 самых популярных валют мира для платежей, следует из данных SWIFT. Возглавил перечень доллар США, его доля на рынке составила 39,38%. Второе место со значением в 38,43% занял евро, а третье — британский фунт стерлингов — 5,99%. Четвертую позицию заняла японская йена с показателем в 2,74%, а пятая строчка досталась китайскому юаню — 2,19%.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин уверен, что положение российской нацвалюты улучшилось благодаря ее продвижению Россией в роли средства международных расчетов с торговыми партнерами страны.

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