Иностранные валюты укрепились на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 14 сентября. Курсы доллара и евро на старте торгов Московской биржи выросли к рублю относительно уровня закрытия предыдущей сессии.

Биржевой курс американской валюты прибавил 4,75 копейки и составил 72,7 рубля за доллар. Курс евро на открытии торгов вырос на 8,25 копейки — до 85,88 рубля за денежную единицу, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Впервые за пять лет российская валюта снова вошла в рейтинг 20 самых популярных валют мира для платежей, следует из данных SWIFT. Возглавил перечень доллар США, его доля на рынке составила 39,38%. Второе место со значением в 38,43% занял евро, а третье — британский фунт стерлингов — 5,99%. Четвертую позицию заняла японская йена с показателем в 2,74%, а пятая строчка досталась китайскому юаню — 2,19%.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин уверен, что положение российской нацвалюты улучшилось благодаря ее продвижению Россией в роли средства международных расчетов с торговыми партнерами страны.