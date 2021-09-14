Налог на добычу может вырасти втрое для российских металлургов

Москва, 14 сентября. В Минфине России предложили поднять налоги для представителей металлургической отрасли.

Новый проект, разработанный в Министерстве финансов Российской Федерации, предполагает увеличение налога на добычу для металлургических предприятий примерно втрое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас для налогообложения в этом сегменте рынка используется фиксированная ставка НДПИ — ею облагается добыча любых полезных ископаемых, кроме драгоценных металлов и алмазов. В течение прошлого года правительство повышало этот показатель, что принесло дополнительные 56 миллиардов рублей доходов для бюджета. С ростом НДПИ до 3-5% от выручки нагрузка для компаний отрасли может вырасти примерно на 100 миллиардов в год.

Налоги в металлургии могут также увеличиться из-за решений Евросоюза. Проект «углеродного налога» создаст экономический стимул для поднятия цен.

Тем временем «Газпром нефть» и металлургическая группа НЛМК договорилась о развитии низкоуглеродной энергетики с целью снижения воздействия на климат. Согласно меморандуму, они будут разрабатывать технологии утилизации углекислого газа, искать новые подходы к производству, хранению и использованию водорода, пишет «ФедералПресс».