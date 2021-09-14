В МИД Ирана намекнули Турции на необходимость соблюдать конвенцию о статусе Каспийского моря

Тегеран, 14 сентября. МИД Ирана напомнил Турции о существовании конвенции, установившей особый статус Каспия, после совместных азербайджано-турецких учений в Каспийском море.

В ответ на турецко-азербайджанские учения Иран напомнил о существовании специальной конвенции, «О правовом статусе Каспия». Она запрещает военное присутствие в этом регионе для стран, которые не входят в список стран каспийского бассейна, в их число входит только Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, но это не помешало Турции согласовать совместные учения с Баку в его акватории.

Отвечая на вопрос о маневрах азербайджано-турецкой флотилии, представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что конвенция дает четкий ответ на него.

«Вопрос обсуждается в МИД», — заявил Хатибзаде.

Азербайджан, Турция и Пакистан «Три брата — 2021» также планируют провести совместные учения спецназа в Баку в период с 12 по 20 сентября, о чем на прошлой неделе сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.