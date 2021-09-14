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Меркель поддержала возможность вступления стран Западных Балкан в Евросоюз
Политика
Меркель поддержала возможность вступления стран Западных Балкан в Евросоюз
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Белград, 14 сентября. Возможное вступление стран Западных Балкан в Евросоюз соответствует геостратегическим интересам Брюсселя. Такой точки зрения придерживается канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий канцлер в понедельник прибыла в Сербию, где встретилась с президентом республики Александром Вучичем. Они провели переговоры в правительственном комплексе «Палата Сербия», после чего побеседовали с журналистами.

«Знаю, что есть представление о том, что процесс (евроинтеграции. — Прим. ФАН) идет медленно и европейская сторона придумывает новые требования. Но мы видим ряд результатов и прогресс», — сказала Меркель во время выступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее выразил мнение, Европейский союз не желает вступления Киева в объединение. По словам дипломата, Брюссель держит его страну «на крючке реформ».

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