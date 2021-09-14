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Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
Весь мир
Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
ТАСС  /  Zuma\TASS

Окончательно покинув Афганистан и занимаясь выводом войск из Ирака, командование американских вооруженных сил решило всерьез заняться другой задачей. А именно — реанимацией и обновлением положений, разработанных еще во времена «холодной войны» для противостояния Китаю и России.

Центр противостояния политических систем переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, где лицом к лицу столкнулись интересы Вашингтона и Пекина. Но не забывают американцы и о северных широтах, где их специалисты видят две проблемы.

Первая — это Северный морской путь, где, по мнению Соединенных Штатов, необходимо избавиться от российского военного превосходства и создать условия для «свободного судоходства». Вторая проблема — формирование эффективной системы противоракетной обороны, способной закрыть наиболее опасное полярное направление. По мнению наблюдателей, именно оттуда может быть нанесен ракетный удар по континентальной части США.

Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
Global Look Press  / Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency

Обо всем этом громко рассуждают различные американские военные чины, представляя Россию и Китай в образе каких-то мировых монстров, забывая о собственных преступлениях по всему миру. В частности, называя США великой и непревзойденной военной державой, министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, к своему сожалению, делает оговорку:

«Соединенные Штаты являются доминирующей военной державой, но это касается только пространства, находящееся за пределами тысячи морских миль от берегов Китая. Ближе к китайским берегам ситуация начинает меняться», — говорит он.

Министр высказал сожаление, что в настоящее время ВВС США испытывают колоссальные трудности в качестве боевой подготовки своих пилотов и в кадровых вопросах, когда невозможно укомплектовать штаты летного состава. Кроме того, он отмечает дороговизну обслуживания современных самолетов и вертолетов, устаревшее IT-обеспечение и проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Начальник штаба ВВС США Черльз Браун заявляет, что он не может спать. Его беспокоит вопрос, что будет делать Вашингтон, когда за спиной у американских дипломатов не окажется силы оружия или мощности экономики.

«Это будет мир, в котором никто из нас не захочет жить», — констатирует он.

Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
af.mil  / Official United States Air Force Website

Командующий 12-й Воздушной Армией ВВС США Барри Корниш, отмечает возможность насколько Китая и России оперативно оказывать гуманитарную помощь различным странам третьего мира во время стихийных бедствий или техногенных катастроф. Военный полагает, что такое поведение приводит только к вбиванию клина в отношениях между державами.

Считая, что приоритетом США в третьем мире является борьба с транснациональной преступностью, Корниш смело связывает с этим гуманитарную деятельность Китая, называя политику Пекина злонамеренной. Вот только — это типичная американская схема подмены понятий и перевертывания ситуации с ног на голову.

Говорит это не какой-нибудь сторонний наблюдатель, а человек, облаченный военной властью, командующий 12-й Воздушной Армией. То есть представитель государства под названием Соединенные Штаты Америки сравнивает китайскую помощь с криминальной деятельностью.

Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
twitter.com  / @AFSOUTH

Чтобы качественнее контролировать действия Китая, Корниш предлагает расширить проведение разведывательных мероприятий. Это поможет центрам аналитики и принятия решений обладать большим объемом знаний относительно устремлений Поднебесной.

Зная, как устроена американская военная действительность можно смело говорить лишь о том, что таким образом генерал просто озвучивает желание американских военных получить еще большее финансирование, чем это предусмотрено действующим бюджетом. По крайней мере, он создает предпосылки к этому.

А что касается американской разведки, то для нее очень печально, что Китай во многих странах мира активно внедряет собственные телекоммуникационные системы, которые в значительной степени затрудняют разведывательному сообществу США проводить привычные мероприятия путем мониторинга подконтрольных им социальных сетей.

Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом
Global Look Press  / Wu Huiwo/XinHua

Как, например, это было во время беспорядков на Кубе, когда ЦРУ не смогло оперативно получать информацию о происходящих событиях.

Из этого следует, что стратегии США осознают возрастающую мощь Китая, признают отсутствие своих военных возможностей в ряде регионов мира, где интересы Вашингтона пересекаются с интересами Пекина, и занимаются привычным своим делом.

Соединенные Штаты стараются белое показать черным, добро выставить как зло, а гуманитарную деятельность назвать злонамеренной. Это не только акт информационной войны, но и признание собственного бессилия от осознания того, что вернуть былой миропорядок уже невозможно.

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алексей суконкин
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