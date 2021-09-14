Вашингтон сравнивает гуманитарные операции Китая с криминалом

Окончательно покинув Афганистан и занимаясь выводом войск из Ирака, командование американских вооруженных сил решило всерьез заняться другой задачей. А именно — реанимацией и обновлением положений, разработанных еще во времена «холодной войны» для противостояния Китаю и России.
Центр противостояния политических систем переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион, где лицом к лицу столкнулись интересы Вашингтона и Пекина. Но не забывают американцы и о северных широтах, где их специалисты видят две проблемы.
Первая — это Северный морской путь, где, по мнению Соединенных Штатов, необходимо избавиться от российского военного превосходства и создать условия для «свободного судоходства». Вторая проблема — формирование эффективной системы противоракетной обороны, способной закрыть наиболее опасное полярное направление. По мнению наблюдателей, именно оттуда может быть нанесен ракетный удар по континентальной части США.
Обо всем этом громко рассуждают различные американские военные чины, представляя Россию и Китай в образе каких-то мировых монстров, забывая о собственных преступлениях по всему миру. В частности, называя США великой и непревзойденной военной державой, министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, к своему сожалению, делает оговорку:
«Соединенные Штаты являются доминирующей военной державой, но это касается только пространства, находящееся за пределами тысячи морских миль от берегов Китая. Ближе к китайским берегам ситуация начинает меняться», — говорит он.
Министр высказал сожаление, что в настоящее время ВВС США испытывают колоссальные трудности в качестве боевой подготовки своих пилотов и в кадровых вопросах, когда невозможно укомплектовать штаты летного состава. Кроме того, он отмечает дороговизну обслуживания современных самолетов и вертолетов, устаревшее IT-обеспечение и проблемы, связанные с пандемией коронавируса.
Начальник штаба ВВС США Черльз Браун заявляет, что он не может спать. Его беспокоит вопрос, что будет делать Вашингтон, когда за спиной у американских дипломатов не окажется силы оружия или мощности экономики.
«Это будет мир, в котором никто из нас не захочет жить», — констатирует он.
Командующий 12-й Воздушной Армией ВВС США Барри Корниш, отмечает возможность насколько Китая и России оперативно оказывать гуманитарную помощь различным странам третьего мира во время стихийных бедствий или техногенных катастроф. Военный полагает, что такое поведение приводит только к вбиванию клина в отношениях между державами.
Считая, что приоритетом США в третьем мире является борьба с транснациональной преступностью, Корниш смело связывает с этим гуманитарную деятельность Китая, называя политику Пекина злонамеренной. Вот только — это типичная американская схема подмены понятий и перевертывания ситуации с ног на голову.
Говорит это не какой-нибудь сторонний наблюдатель, а человек, облаченный военной властью, командующий 12-й Воздушной Армией. То есть представитель государства под названием Соединенные Штаты Америки сравнивает китайскую помощь с криминальной деятельностью.
Чтобы качественнее контролировать действия Китая, Корниш предлагает расширить проведение разведывательных мероприятий. Это поможет центрам аналитики и принятия решений обладать большим объемом знаний относительно устремлений Поднебесной.
Зная, как устроена американская военная действительность можно смело говорить лишь о том, что таким образом генерал просто озвучивает желание американских военных получить еще большее финансирование, чем это предусмотрено действующим бюджетом. По крайней мере, он создает предпосылки к этому.
А что касается американской разведки, то для нее очень печально, что Китай во многих странах мира активно внедряет собственные телекоммуникационные системы, которые в значительной степени затрудняют разведывательному сообществу США проводить привычные мероприятия путем мониторинга подконтрольных им социальных сетей.
Как, например, это было во время беспорядков на Кубе, когда ЦРУ не смогло оперативно получать информацию о происходящих событиях.
Из этого следует, что стратегии США осознают возрастающую мощь Китая, признают отсутствие своих военных возможностей в ряде регионов мира, где интересы Вашингтона пересекаются с интересами Пекина, и занимаются привычным своим делом.
Соединенные Штаты стараются белое показать черным, добро выставить как зло, а гуманитарную деятельность назвать злонамеренной. Это не только акт информационной войны, но и признание собственного бессилия от осознания того, что вернуть былой миропорядок уже невозможно.