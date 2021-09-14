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Актер Джефф Бриджес похвастался успехами в лечении рака

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:27
Шоу-бизнес
Актер Джефф Бриджес похвастался успехами в лечении рака
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Вашингтон, 14 сентября. Американский актер Джефф Бриджес, страдающий от онкологического заболевания, сообщил о ремиссии. По его словам, чувствует он себя намного лучше.

Звезде фильма «Сумасшедшее сердце» диагностировали лимфому в 2020 году. Он сразу начал лечиться. По словам 71-летнего артиста, опухоль уменьшилась «до размера крохотного шарика», пишет TMZ.

Бриджес сообщил, что благодаря улучшению состояния он смог вернуться на съемочную площадку. Актер возобновил работу над мини-сериалом «Старик». Картина, как ожидается, должна выйти в следующем году.

Американский артист вел на своей странице в Instagram отчет о болезни. Он честно рассказывал поклонникам о лечении и состоянии здоровья. По словам онкобольного актера, он постоянно делает компьютерную томографию, чтобы следить за размером опухоли.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Джефф Бриджес похвастался успехами в лечении рака
рак ремиссия бриджес
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