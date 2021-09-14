Актер Джефф Бриджес похвастался успехами в лечении рака

Вашингтон, 14 сентября. Американский актер Джефф Бриджес, страдающий от онкологического заболевания, сообщил о ремиссии. По его словам, чувствует он себя намного лучше.

Звезде фильма «Сумасшедшее сердце» диагностировали лимфому в 2020 году. Он сразу начал лечиться. По словам 71-летнего артиста, опухоль уменьшилась «до размера крохотного шарика», пишет TMZ.

Бриджес сообщил, что благодаря улучшению состояния он смог вернуться на съемочную площадку. Актер возобновил работу над мини-сериалом «Старик». Картина, как ожидается, должна выйти в следующем году.

Американский артист вел на своей странице в Instagram отчет о болезни. Он честно рассказывал поклонникам о лечении и состоянии здоровья. По словам онкобольного актера, он постоянно делает компьютерную томографию, чтобы следить за размером опухоли.