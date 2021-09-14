Амалия Мордвинова поставила точку в слухах о романе с Марком Захаровым

Москва, 14 сентября. Актриса Амалия Мордвинова откровенно рассказала об отношениях с режиссером и бывшим художественным руководителем «Ленкома» Марком Захаровым.

Звезда театра и кино призналась, что ей было тяжело на фоне слухов о романе с Захаровым. Еще в Щукинском театральном училище ее педагог Михаил Цитриняк неоднократно говорил, что в театре нужно только репетировать. Артистка старалась придерживаться этого правила.

Слухи о романтических отношениях Захарова и Мордвиновой появились много лет назад. Как заверяет актриса, никаких любовных связей с режиссером у нее не было. Но бороться со слухами она не хотела.

«А нужно было бороться со слухами и интригами. Доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в «Ленкоме». Все – точка», — сказала 47-летняя артистка в эфире шоу «Судьба человека».

Она считает, что стала для Марка Захаровой проблемой, пишет Teleprogramma.pro. В связи с этим кинодива решила обратиться к покойному артисту и попросить у него прощения.

Марка Захарова не стало 28 сентября 2019 года. Ему было 85 лет. Знаменитого артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.