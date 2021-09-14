Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 11:28
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
11:14
Происшествия
Посетитель московского кафе пострадал от рук работника заведения и его сообщницы
11:13
Политика
Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости
ЛДПР

Зачем Украина переходит на латиницу и принимает католичество
Общество
Зачем Украина переходит на латиницу и принимает католичество
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил начать переход украинской письменности на латиницу. Другие политики идут дальше — предлагают верующим отказаться от православия и принять католичество. Оба этих шага позволят еще сильнее отдалить Украину от России и сблизить ее с Западом. 

Напомним, первой из советских республик после распада СССР на латиницу перешла Молдавия, в процессе перехода находятся Узбекистан и Казахстан.

Насколько быстрым может быть переход Украины на латиницу? Каковы могут быть результаты? Смогут ли украинские власти принудить своих православных граждан перейти в католичество? Что станет с претензиями Украины на тысячелетнюю историю Руси в случае отказа от кириллицы? Насколько упадет грамотность среди украинцев после перехода на латиницу? 

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

  • Алексей Журавко, экс-депутат Верховной рады Украины;
  • Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня».

Эфир состоится во вторник, 14 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Зачем Украина переходит на латиницу и принимает католичество
украина ищенко алексей журавко медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru