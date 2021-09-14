Зачем Украина переходит на латиницу и принимает католичество

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов предложил начать переход украинской письменности на латиницу. Другие политики идут дальше — предлагают верующим отказаться от православия и принять католичество. Оба этих шага позволят еще сильнее отдалить Украину от России и сблизить ее с Западом.

Напомним, первой из советских республик после распада СССР на латиницу перешла Молдавия, в процессе перехода находятся Узбекистан и Казахстан.

Насколько быстрым может быть переход Украины на латиницу? Каковы могут быть результаты? Смогут ли украинские власти принудить своих православных граждан перейти в католичество? Что станет с претензиями Украины на тысячелетнюю историю Руси в случае отказа от кириллицы? Насколько упадет грамотность среди украинцев после перехода на латиницу?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

Алексей Журавко, экс-депутат Верховной рады Украины;

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня».

Эфир состоится во вторник, 14 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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