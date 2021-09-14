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Лента
14 сентября 11:27
11:26
Политика
Поддерживающая Россию норвежская Рабочая партия победила на парламентских выборах
11:26
Армия
Боевая авиация ЗВО уничтожила пункты условного противника на учениях «Запад-2021»
11:25
Общество
Компания Colossal собрала 15 миллионов долларов на возрождение шерстистых мамонтов
11:25
Общество
Вышел трейлер биографической драмы «Человек божий» с Александром Петровым и Микки Рурком
11:19
Экономика
Экс-глава Минфина Задорнов предостерег правительство от повторения ошибок СССР
11:19
Общество
Железный меч скифской эпохи нашли в пункте приема металлолома в Сибири
11:18
Общество
Популярные экономические профессии настоящего и будущего: какие они и как их получить
11:14
Экономика
Кабмин принял второй пакет мер поддержки российской IT-сферы
11:14
Происшествия
Посетитель московского кафе пострадал от рук работника заведения и его сообщницы
11:13
Политика
Особенности парламентских выборов в России обсудят в медиацентре «Патриот»
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ЛДПР

«Этот день в истории». Что произошло 14 сентября, праздники, факты, люди
Общество

Четыре дня, с 14 по 18 сентября 1812 года, бушевали пожары в Москве. Во время оккупации города французские войска подожгли Земляной и Белый города. Пламя уничтожило более более половины деревянных построек на окраинах Москвы. Легендарный пожар описывали многие классики, в том числе Александр Грибоедов и Лев Толстой.

14 сентября погибла супруга поэта Сергея ЕсенинаАйседора Дункан. Невероятная трагедия произошла в 1927 году. Шарф знаменитой танцовщицы попал под колеса автомобиля и сломал ей шею.

Ровно 154 года назад был опубликован первый том труда Карла Маркса «Капитал». А в каком году вышло русскоязычное издание — узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 14 сентября, праздники, факты, люди
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