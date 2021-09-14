«Этот день в истории». Что произошло 14 сентября, праздники, факты, люди

Четыре дня, с 14 по 18 сентября 1812 года, бушевали пожары в Москве. Во время оккупации города французские войска подожгли Земляной и Белый города. Пламя уничтожило более более половины деревянных построек на окраинах Москвы. Легендарный пожар описывали многие классики, в том числе Александр Грибоедов и Лев Толстой.

14 сентября погибла супруга поэта Сергея Есенина — Айседора Дункан. Невероятная трагедия произошла в 1927 году. Шарф знаменитой танцовщицы попал под колеса автомобиля и сломал ей шею.

Ровно 154 года назад был опубликован первый том труда Карла Маркса «Капитал». А в каком году вышло русскоязычное издание — узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».