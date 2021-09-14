Деньги, кровь и костный мозг: как россияне помогают друг другу

Благотворительность в России продолжает развиваться в самых разных направлениях, несмотря на пандемию, рост цен или экономический кризис.

Какие категории россиян наиболее нуждаются в помощи и в чем эта помощь должна выражаться? Что должно делать государство для поддержки детей и инвалидов? Есть ли в России дефицит крови, насколько обоснованы запреты сдавать кровь между прививками, не перестраховываются ли врачи? Можно ли покупать кровь в других странах, насколько это безопасно? Получают ли помощь ветераны боевых действий и члены их семей?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

Василий Бугров, руководитель ветеранской организации «Боевое братство»;

Евгения Захарова, руководитель благотворительной организации;

Виктор Андронов, руководитель движения «Энергия жизни», почетный донор России.

По видеосвязи руководитель Клуба доноров из Краснодара Андрей Андреев расскажет об уникальных достижениях в части сбора крови и костного мозга для россиян, больных лейкозом.

Пресс-конференция состоится во вторник, 14 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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