Как спастись при отравлении этиленгликолем, рассказала врач-диетолог Соломатина

Отравление дезинсекционным препаратом может в первичную стадию отравления выглядеть как сонливость и усталость, но через двое-трое суток привести к смерти. Как распознать интоксикацию и что делать, чтобы спасти пострадавшего, ФАН рассказала врач Елена Соломатина, комментируя известие о смертельном отравлении московской семьи.

В столице на Совхозной улице произошла трагедия: семья, предположительно, отравилась арбузом, приобретенным в сетевом магазине. Взрослую женщину и ребенка спасти не удалось, в крови погибших нашли этиленгликоль. Задержан работник, выполнявший дезинсекцию в магазине, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что в истории со смертельным отравлением арбузом остается много непонятного.

«Очевидно, к трагедии привело то, что бабушка и девочка поглотили достаточно большое количество этиленгликоля. Мне трудно представить, что количество ядохимиката, который случайно попал на поверхность арбуза во время обработки помещения от паразитов, привело к летальному исходу. Возможно, арбуз лежал в луже токсина, перед употреблением его не помыли, а потом сладкий сок, обильно набежавший из разрезанного арбуза и омывший его корку, из тарелки выпили престарелая женщина и ребенок, здоровье которых было ослаблено», — предположила доктор.

Врач пояснила, что сам этиленгликоль имеет спиртовой запах и маслянисто-сладкий привкус, поэтому чаще его выпивают по ошибке люди, злоупотребляющие алкоголем. К сильному отравлению приводят 2-3 глотка ядохимиката.

«Ошибкой пострадавших, если они отравились арбузом, является то, что они его не помыли. Арбузы, бананы, апельсины, помидоры и прочие плоды, которые вы собираетесь съесть, надо тщательно помыть теплой водой с губкой. Если по какой-то причине отравление случилось, при первых признаках недомогания следует вызвать скорую помощь», — сообщила диетолог.

Эксперт обратила внимание, что отравление этиленгликолем смещает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону кислоты и блокирует кислород в тканях. Человек в этом случае может погибнуть от асфиксии, как и при отравлении угарным газом.

«Первыми симптомами отравления могут быть дискомфорт в животе и тошнота. Затем наступают головокружение, слабость, нарушение координации, путаются речь и мысли, приходят головная боль и усталость. Начинаются мышечные судороги, тахикардия, аритмия, от недостатка кислорода отключается мозг. Необходимы антидоты. Чаще всего внутривенно вводят хлорид кальция. Временным противоядием может послужить порция этанола — небольшое количество крепкого алкоголя. Но этот способ по понятным причинам опасен — может применяться только под присмотром врача в ожидании скорой помощи», — подчеркнула собеседница ФАН.

Врач порекомендовала в качестве первой помощи тому, кто надышался парами или принял перорально этиленгликоль, открыть окна, расстегнуть или ослабить стесняющую одежду, если есть кислородный баллон, подвести струю кислорода к органам дыхания. Остальное сделают вызванные врачи. Соломатина предупредила, что смерть при описанных обстоятельствах может наступить и на вторые-третьи сутки, поэтому обращение к врачам при описанных симптомах жизненно необходимо.

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