Байден на митинге в Калифорнии перекрестился при упоминании Трампа

Вашингтон, 14 сентября. Президент США Джо Байден выступил на митинге в Калифорнии в поддержку губернатора -демократа Гэвина Ньюсома. Лидер государства в своей речи упомянул экс-главу Дональда Трампа.

Действующий американский президент вспомнил свое соперничество с Трампом. При упоминании предшественника Байден перекрестился по католическому образцу. Реакция лидера на имя бывшего главы Соединенных Штатов вызвала смех у присутствующих.

Губернатору штата Ньюсому грозит досрочная отставка. Такое требование ранее выдвинули жители Калифорнии. Они собрали больше 1,6 миллиона подписей с просьбой провести в штате выборы раньше ожидаемого срока.