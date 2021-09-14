Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 09:57
09:56
Шоу-бизнес
Актриса Амалия Мордвинова высказалась о жизни в России после возвращения из США
09:52
Происшествия
Два мигранта обвиняются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье
09:52
Общество
Как спастись при отравлении этиленгликолем, рассказала врач-диетолог Соломатина
09:48
Политика
Владимир Путин назвал иностранные ВС главной проблемой Сирии
09:46
Шоу-бизнес
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому супругу
09:42
Экономика
Иностранные валюты укрепились на открытии торгов Мосбиржи
09:40
Общество
Уровень воды в Неве поднялся до 133 сантиметров из-за сильного ливня
09:39
Происшествия
Полиция возбудила дело после нападения на основателя группы «25/27» в центре Москвы
09:38
Экономика
Налог на добычу может вырасти втрое для российских металлургов
09:34
Армия
В МИД Ирана намекнули Турции на необходимость соблюдать конвенцию о статусе Каспийского моря
Все новости

Байден на митинге в Калифорнии перекрестился при упоминании Трампа

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:17
Политика
Байден на митинге в Калифорнии перекрестился при упоминании Трампа
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 14 сентября. Президент США Джо Байден выступил на митинге в Калифорнии в поддержку губернатора -демократа Гэвина Ньюсома. Лидер государства в своей речи упомянул экс-главу Дональда Трампа.

Действующий американский президент вспомнил свое соперничество с Трампом. При упоминании предшественника Байден перекрестился по католическому образцу. Реакция лидера на имя бывшего главы Соединенных Штатов вызвала смех у присутствующих.

Губернатору штата Ньюсому грозит досрочная отставка. Такое требование ранее выдвинули жители Калифорнии. Они собрали больше 1,6 миллиона подписей с просьбой провести в штате выборы раньше ожидаемого срока.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден на митинге в Калифорнии перекрестился при упоминании Трампа
сша трамп байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru