Власти Приангарья ввели режим ЧС в Казачинско-Ленском районе после крушения L-410

Иркутск, 14 сентября. Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе после крушения самолета L-410. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Председатель правительства региона Константин Зайцев назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.

Самолет L-410 потерпел крушение 12 сентября в нескольких километрах от села Казачинское. В момент аварии на борту было 16 человек. Четверо погибли, среди них пилот, еще 12 получили травмы. Медики сообщают, что некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Выживший командир корабля рассказал, что в самолете начались проблемы с навигацией. Воздушное судно стало уводить в сторону посредством автопилота по курсу, который задал GPS-навигатор. При приземлении самолет шел левее посадочной полосы и задел сопку, в результате чего произошла авария.