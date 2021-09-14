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Власти Приангарья ввели режим ЧС в Казачинско-Ленском районе после крушения L-410

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:34
Происшествия
Власти Приангарья ввели режим ЧС в Казачинско-Ленском районе после крушения L-410
wikipedia.org  /  Stradalova / CC BY-SA 3.0

Иркутск, 14 сентября. Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе после крушения самолета L-410. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Председатель правительства региона Константин Зайцев назначен руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации.

Самолет L-410 потерпел крушение 12 сентября в нескольких километрах от села Казачинское. В момент аварии на борту было 16 человек. Четверо погибли, среди них пилот, еще 12 получили травмы. Медики сообщают, что некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Выживший командир корабля рассказал, что в самолете начались проблемы с навигацией. Воздушное судно стало уводить в сторону посредством автопилота по курсу, который задал GPS-навигатор. При приземлении самолет шел левее посадочной полосы и задел сопку, в результате чего произошла авария.

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самолет чп ликвидация
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