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Уголовное дело возбудили против жены экс-замглавы Барнаула из-за неуважения к суду

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 09:26
Происшествия
Уголовное дело возбудили против жены экс-замглавы Барнаула из-за неуважения к суду
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Барнаул, 14 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении супруги и сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, которого осудили на девять лет за взяточничество.

По данным регионального СК, как только судья огласил приговор в адрес бывшего замглавы администрации краевой столицы, его жена и сын закатили скандал и стали высказывать оскорбления представителю закона.

Родственников Демина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия»).

Бывший вице-мэр Барнаула Сергей Демин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ближайшие девять лет он проведет в колонии строгого режима, также его обязали выплатить штраф в размере свыше 15 млн рублей.

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