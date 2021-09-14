Звезда «Кривого зеркала» Морозов влюбился в юную поклонницу

Москва, 14 сентября. Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов показал свою новую возлюбленную Марию. Девушка оказалась в разы младше звезды.

По словам шоумена, познакомились они в социальных сетях. Неожиданно общение пары затянулось и привело к первому свиданию. Спустя некоторое время Морозов понял, что влюбился.

«Познакомились мы в социальных сетях, стали общаться и дообщались. Вместе недолго. Первое свидание было в машине, но мы просто разъехались по домам», — поделился он своим счастьем в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Как отметил Морозов, девушка является ярой поклонницей «Кривого зеркала», знает всех звезд шоу, но остановила свой выбор на Александре. Радости от данного факта шоумен не скрывает. Мария подтверждает, что ходила на все концерты.

Пара уже съехалась. Возлюбленная освоилась в квартире Морозова и даже испробовала себя в роли хозяйки, пока юморист был в больнице. Теперь они мечтают о наследниках. Оба отметили, что детей они любят, к тому же образование у Марии педагогическое.

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