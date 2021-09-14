Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 09:57
09:56
Шоу-бизнес
Актриса Амалия Мордвинова высказалась о жизни в России после возвращения из США
09:52
Происшествия
Два мигранта обвиняются в убийстве и изнасиловании пенсионерки в Подмосковье
09:52
Общество
Как спастись при отравлении этиленгликолем, рассказала врач-диетолог Соломатина
09:48
Политика
Владимир Путин назвал иностранные ВС главной проблемой Сирии
09:46
Шоу-бизнес
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому супругу
09:42
Экономика
Иностранные валюты укрепились на открытии торгов Мосбиржи
09:40
Общество
Уровень воды в Неве поднялся до 133 сантиметров из-за сильного ливня
09:39
Происшествия
Полиция возбудила дело после нападения на основателя группы «25/27» в центре Москвы
09:38
Экономика
Налог на добычу может вырасти втрое для российских металлургов
09:34
Армия
В МИД Ирана намекнули Турции на необходимость соблюдать конвенцию о статусе Каспийского моря
Все новости

Звезда «Кривого зеркала» Морозов влюбился в юную поклонницу
Шоу-бизнес
Звезда «Кривого зеркала» Морозов влюбился в юную поклонницу
instagram.com  /  @morozov_artist

Москва, 14 сентября. Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов показал свою новую возлюбленную Марию. Девушка оказалась в разы младше звезды.

По словам шоумена, познакомились они в социальных сетях. Неожиданно общение пары затянулось и привело к первому свиданию. Спустя некоторое время Морозов понял, что влюбился.

«Познакомились мы в социальных сетях, стали общаться и дообщались. Вместе недолго. Первое свидание было в машине, но мы просто разъехались по домам», — поделился он своим счастьем в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

Как отметил Морозов, девушка является ярой поклонницей «Кривого зеркала», знает всех звезд шоу, но остановила свой выбор на Александре. Радости от данного факта шоумен не скрывает. Мария подтверждает, что ходила на все концерты.

Пара уже съехалась. Возлюбленная освоилась в квартире Морозова и даже испробовала себя в роли хозяйки, пока юморист был в больнице. Теперь они мечтают о наследниках. Оба отметили, что детей они любят, к тому же образование у Марии педагогическое.

Тем временем разорвали свои отношения Гоген Солнцев и 66-летняя Екатерина Терешкович. Женщине надоело во всем угождать Солнцеву, который вынуждал Терешкович постоянно держать себя в форме и неоднократно ложиться под нож пластического хирурга.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Кривого зеркала» Морозов влюбился в юную поклонницу
морозов влюбленность кривое зеркало поклонница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru