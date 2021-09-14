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Генерал ВС США Хайтен предупредил о разрушительных последствиях войны с Россией
Армия
Генерал ВС США Хайтен предупредил о разрушительных последствиях войны с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 сентября. Война с Россией повлечет за собой самые разрушительные последствия, уверен генерал ВС США Джон Хайтен.

США во времена холодной войны никогда не сталкивались с СССР напрямую, обратил внимание заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Джон Хайтен. И сейчас основной целью Вашингтона является недопущение вооруженного конфликта с Российской Федерацией либо Китаем, сообщил он в подкасте института Брукингса. Такой конфликт повлечет за собой самые разрушительные последствия, заметил генерал.

«Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», — уверен Хайтен.

Представитель ВС США обратил внимание на успехи в переговорах между Москвой и Вашингтоном относительно стратегической стабильности. Война с применением ядерного оружия является серьезной угрозой, считает он.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин ранее призвал США отказаться от риторики времен холодной войны. Пекин придерживается оборонительной стратегии и не несет военной угрозы другим странам, добавил он.

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