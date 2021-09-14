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Политолог Бондаренко раскритиковал возможность перехода Украины на латиницу
Политика
Политолог Бондаренко раскритиковал возможность перехода Украины на латиницу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 14 сентября. Предложение перехода с кириллицы на латиницу на Украине странное и невыполнимое, заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

Подобная идея была выдвинута секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Эту инициативу раскритиковал Бондаренко. Он заявил, что предложение продиктовано «желанием получить хайп», и это следствие не желания украинцев, а стремления Данилова удовлетворить свои экстравагантные потребности.

«Никто во власти не поддержал эту инициативу. Она не находит поддержки ни со стороны народных депутатов, ни со стороны профильных институтов в составе академии наук», — передает слова политолога РИА Новости.

Он считает, что с таким же предложением можно перейти на иероглифы. В стране это ничего не изменит. Подобная инициатива показывает лишь самонадеянность и самодурство Данилова.

Депутат Госдумы считает такое предложение проявлением русофобии. Он заявил, что подобные инициативы вызывают раскол в обществе, а их авторы должны понести наказание.

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украина латиница язык кириллица
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