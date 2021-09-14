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Доктор Мясников сообщил об опасности снижения давления при инсульте
Общество
Доктор Мясников сообщил об опасности снижения давления при инсульте
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Попытки врача снизить давление у человека с инсультом с большой вероятностью приведут к летальному исходу, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, при приеме препаратов, способствующих снижению давления, у больного случается падение перфузионного давления в мозге и остальных внутренних органах. Такое решение со стороны врачей чаще всего приводит к смерти пациента.

«Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», — предупредил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Он посоветовал врачам не предпринимать подобных действий. В данной ситуации лучше не делать ничего, чем сделать плохо. Тем не менее помощь при инсульте необходимо оказать в течение трех часов, заключил доктор.

Мясников также опроверг способность чеснока снижать уровень холестерина. По его словам, ученым до сих пор не удалось доказать данное свойство продукта.

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здоровье давление доктор мясников
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