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Военный эксперт Кедми: будущее Белоруссии связано с Россией
Политика
Военный эксперт Кедми: будущее Белоруссии связано с Россией
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Минск, 14 сентября. Белоруссия должна сама определить свои приоритеты и укрепить полезные связи, считает военный эксперт Яков Кедми. Он убежден, что будущее страны имеет общий путь с Россией.

Прошлое Белоруссии связано с Россией, и будущее страны будет иметь связь с соседом. Сейчас Минску необходимо определиться, каким он хочет быть через 10-30 лет, считает Кедми.

«Сориентироваться с консолидированной позицией общество вряд ли поможет, но вот политические элиты Белоруссии, которые сейчас формируются, определят, каким будет путь Белоруссии. Это зависит от того, насколько они правильно осмыслят и поймут, что нужно Белоруссии и ее народу», — пояснил политолог в интервью изданию «БелТА».

По его мнению, все зависит от верного определения национальных интересов. Кедми убежден, что наибольшее развитие государство получит, если будет сотрудничать с Россией, поскольку с ней ее связывают исторические, политические, экономические и культурные интересы.

Аналитик недавно высказался о положении Украины. По его мнению, страну нельзя назвать полноценным государством, поскольку она не выполняет главную функцию — защиту и обеспечение минимального развития населения.

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