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Мужчины с именами Николай и Денис оказались самыми любвеобильными
Общество
Мужчины с именами Николай и Денис оказались самыми любвеобильными
pixabay.com  /  Oleksandr Pyrohov

Москва, 14 сентября. Когда мужчина пользуется вниманием женщин, про него говорят — не пропустит ни одной юбки. Эксперты перечислили мужские имена, обладатели которых влюблены в нескольких дам сразу.

Мужчины по имени Николай в основном тихие и спокойные, поэтому их никогда не заподозрят в ухлестывании за несколькими женщинами. Они тщательно скрывают свои «достижения» в этой сфере и никогда не оставляют своим возлюбленным контактов. При этом могут искренне любить свою супругу.

Имя Денис отсылает к древнегреческому богу виноделия и веселья Дионису. Мужчины с этим именем легкие и общительные, и всегда находятся в центре внимания. Интересно, что после мимолетного романа их не мучает совесть.

Любвеобильными являются молодые люди с именами Даниил и Василий. Даниилы воспринимают нахождение с дамами как способ снять стресс. Такие мужчины могут горячо любить и ценить супругу, но быть верным ей не всегда способны. Что касается Василия, то он не производит впечатления бабника. Галантный мужчина балансирует на грани и порой не может устоять от флирта.

В топ-5 вошли молодые люди с именем Степан. Они любят шумные компании и всегда приковывают к себе внимание. Общение с противоположным полом нередко идет на грани с флиртом, пишет Пятый канал.

Эксперты рассказали об уникальных тактиках женщин, которые могут заинтересовать мужчин. Они назвали восемь признаков того, что за представителя сильного пола идет борьба между дамами.

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мужчины отношения флирт
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