Пекин, 14 сентября. Соединенные Штаты пытаются разрушить союз России и Белоруссии, используя лживые спекуляции. Аналитики китайского издания Baijiahao назвали эти действия смешными.

Запад крайне насторожен из-за укрепления связей Москвы и Минска. В связи с этим США пытаются любыми способами настроить страны друг против друга. Однако, как показала недавняя встреча глав России и Белоруссии, подобные действия со стороны Запада вызывают у них лишь презрение. На вопрос о возможном поглощении Минска Москвой российский лидер Владимир Путин деликатно отказался отвечать, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что партнеры «этой болезнью никогда не болели», сообщает «ПолитРоссия».

«По сравнению с прямолинейным замечанием Лукашенко, реакция Путина была гораздо "тоньше", — считают аналитики Baijiahao. — Российский президент лишь усмехнулся после слов белорусского коллеги. Однако его усмешка была красноречивой: она выражала презрение к нелепым спекуляциям Запада и его стремлению поссорить двух союзников».

По словам авторов издания, для США это уже отработанная схема, однако на этот раз она вряд ли окажется действенной. Российский и белорусский президенты рассудительны, а главное, доверяют друг другу. Они не станут идти на поводу у лживых слухов. Лидеры стран способны объединить свои силы против недоброжелателей. Попытки Запада рассорить Россию и Белоруссию приведут лишь к еще большему сплочению государств, заключили аналитики Baijiahao.

Уверенное положение России и низкие нападки Запада обуславливаются также и тем, что США все сильнее отстают от конкурентов в военной отрасли. Недавно Пентагон заявил о крайней необходимости наращивания ядерного оружия, поскольку страна ничего не может противопоставить Москве и Пекину.