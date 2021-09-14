Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Челси» в ЛЧ

Лондон, 14 сентября. Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев и Деян Ловрен не полетели с «Зенитом» на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», сказал главный тренер команды Сергей Семак.

Встреча состоится 14 сентября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов.

«Оздоев, Караваев и Ловрен — это три игрока, которые не помогут нам завтра точно», — заявил специалист на предматчевой пресс-конференции.

По его словам, сохраняется шанс на участие хавбека Вильмара Барриоса в предстоящем матче. Футболист еще не прибыл в расположение клуба из-за действия английского законодательства, однако шанс его участия во встрече против лондонцев все еще есть, отметил Семак.

Ранее были вопросы по включению в заявку на матч против «Челси» форвардов сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо. Однако в итоге FIFA отменила запрет на участие в играх игроков сборной Бразилии.