Пекин, 14 сентября. Россия своей жесткой позицией довела европейских оппонентов до отчаяния. Об этом заявил китайский портал Sohu, считающий военный конфликт между Москвой и Вашингтоном неизбежным.

США активно вооружают европейские страны, членов НАТО и их союзников. Все силы стягиваются в Восточную Европу, регион, который считается самым взрывоопасным, представило перевод материала издание «ПолитРоссия».

«Однако Россия — не та страна, которую можно запугать. [...] Россия не отступит ни на шаг», — отметили китайские обозреватели.

Последние годы Москва занимается не только развитием своего оборонно-промышленного комплекса, но и активно экспортирует его в другие страны, составляя серьезную конкуренцию Вашингтону. США же хотят сохранить свою гегемонию, что является камнем преткновения на пути к миру.

«Соединенные Штаты не откажутся от своих амбиций, а Россия не допустит, чтобы кто-то блокировал ее развитие. Таким образом, похоже, что американо-российская война действительно неизбежна», — говорится в материале.

Хорватское издание Advance ранее объявило о скорых «похоронах» НАТО. В ближайшее время ЕС придется создавать свою европейскую армию, так как США уйдут с «арены».