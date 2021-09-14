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Генетик Гончарова призвала есть сало в сыром виде
Общество
Генетик Гончарова призвала есть сало в сыром виде
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Киев, 14 сентября. Сало рекомендуется употреблять в сыром виде. Только так продукт сохраняет свои полезные свойства, заявила генетик и диетолог Людмила Гончарова.

Если есть сало в копченом, вареном или любом другом виде, то продукт теряет свои свойства. При обработке товара биохимическая структура меняется. Рекомендуется употреблять сало отдельным приемом пищи, передает слова украинского эксперта РИА Новости.

«50 грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом», — подчеркнула генетик.

Диетолог Людмила Гончарова увидела пользу сала в процессе омоложения. И хотя продукт обладает высокой калорийностью, за счет жира вырабатываются гормоны и формируются мембраны. Все это участвует в процессе предотвращения развития опухолей.

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