Прокуратура взяла на контроль дело о смерти женщины в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад, 14 сентября. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования и убийства жительницы Сергиева Посада.

По предварительным данным, 13 сентября в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» было обнаружено тело 67-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали двух иностранных граждан 1988 и 1984 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. В ходе расследования будет дана правовая оценка исполнения миграционного законодательства России в помещении, где проживали предполагаемые преступники.

Ранее толпа местных жителей собралась у здания общежития с мигрантами в Сергиевом Посаде. Они попытались устроить самосуд, однако правоохранительные органы пресекли попытку противоправных действий.