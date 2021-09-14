«Может уничтожить танки США»: российская огнеметная система ТОС-2 ужаснула авторов NI

Вашингтон, 14 сентября. Устрашающая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» способна уничтожать танки армии США, говорится в статье американского журнала The National Interest.

Авторы публикации отметили, что в настоящее время Россия проводит опытную эксплуатацию новинки. Большинство стран на сегодняшний день сняли с вооружения огнеметы, в числе которых и Соединенные Штаты, однако РФ, наоборот, вдвое увеличила их применение.

Сначала на замену пехотным ранцево-сопловым системам пришла ТОС-1A «Солнцепек». Платформой для нее послужило шасси от Т-72.

Позже на базе грузовика с повышенной грузоподъемностью «Урал» была разработана «Тосочка». Машина продемонстрировала свои устрашающие возможности в ходе военных учений «Кавказ-2020». Термобарические неуправляемые ракеты поразили все цели. Принципиально разница двух генераций техники заключается именно в шасси, так как в отличие от «Буратино» и «Солнцепека», ТОС-2 стоит на колесах.

«Это придает ей вид известной реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище «Катюша», также известной немцами как «Сталинский орган"», — отметил обозреватель издания Питер Сучиу.

«Тосочка», по его словам, должна стать приемником легендарной машины Второй мировой. Новый комплекс обладает увеличенной дальнобойностью, более современными системами наводки, стрельбы и управления огнем. Плюс ко всему, ТОС-2 оснащена краном, что лишает ее потребности в транспортно-заряжающей машине.

Недавно стало известно, что Ростех планирует включить ТОС-1А в единый контур управления войсками. Это позволит ускорить применение боевой машины.