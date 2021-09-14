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Внук Пугачевой впервые публично рассказал об опухоли в желчном пузыре
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой впервые публично рассказал об опухоли в желчном пузыре
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 14 сентября. Российский музыкант Никита Пресняков сообщил, что у него обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Этим он объяснил свое резкое похудение.

Одна из подписчиц обратила внимание на изменения во внешности артиста. Она отметила, что внук певицы Аллы Пугачевой сильно похудел и предположила, что виной тому плотный рабочий график. Но оказалось, что дело вовсе не в работе.

«Диета «стол номер 5» еще из-за полипов желчного пузыря», — написал Пресняков, отвечая поклоннице.

В самой публикации внук знаменитой артистки посетовал, что его часто называют бездельником. При этом у него множество дел. Пресняков ежедневно тренируется для шоу «Ледниковый период», ведет стримы на Twitch и участвует в репетициях в Губернском театре.

О работе Никиты Преснякова в театре подробно рассказал актер и режиссер Сергей Безруков, который является художественным руководителем Московского губернского театра. Музыкант сыграет одну из главных ролей в постановке молодого режиссера Александра Сазонова «Безымянная звезда».

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здоровье опухоль пресняков
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