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Бразильские ученые выявили связь тяжелого течения COVID-19 с патологиями желудка

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 07:52
Наука
Бразильские ученые выявили связь тяжелого течения COVID-19 с патологиями желудка
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Бразилиа, 14 сентября. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта создают в желудке кислую среду, которая усиливает способность коронавируса проникать в клетки.

К такому открытию пришли бразильские ученые. Результаты их работ опубликованы в журнале Frontiers of Medicine.

По словам специалистов, соответствующие патологии снижают pH, что в свою очередь влияет на рецептор ACE2, который является основным способом транспортировки COVID-19 в клетки организма. Исследования проводились при участии 1357 человек.

Имевшие ГЭРБ и пищевод Барретта тяжелее переносили заболевание, а риск смерти от инфекции у них был в два-три раза выше. Кроме того, лечебные препараты, используемые больными, усугубляли течение COVID-19 еще больше. Полученные результаты позволят включить ГЭРБ и пищевод Барретта в перечень сопутствующих заболеваний, усугубляющих течение заболевания, вызванного коронавирусом.

Наряду с этим существуют патологии, способные уберечь человека от смертельных инфекций. Например, ожирение поможет легче перенести бактериальные заболевания, инфаркты и инсульты.

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