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Асад на встрече с Путиным назвал нечеловеческими санкции против Сирии
Политика
Асад на встрече с Путиным назвал нечеловеческими санкции против Сирии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 сентября. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом. Сирийский лидер в ходе переговоров заявил, что санкции против Дамаска являются нечеловеческими.

Встреча глав двух государств состоялась в понедельник в Москве. Асад во время переговоров отметил, что политические процессы, которыми руководили власти Сирии, «примерно уже как три года остановились».

«Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место», — заявил сирийский лидер.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что граждане САР связывают стабилизацию обстановки в стране именно с Башаром Асадом. Президент Сирии, по мнению его российского коллеги, максимально старается ради налаживания контактов с политическими оппонентами.

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Башар Асад санкции Сирия путин кремль
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