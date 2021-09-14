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Пожар в жилом доме унес жизнь одного человека в ХМАО
Происшествия
Пожар в жилом доме унес жизнь одного человека в ХМАО
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Нефтеюганск, 14 сентября. Многоквартирный деревянный дом загорелся в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме Нефтеюганская поступило в 04:48 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Спасатели выехали на место и ликвидировали открытое горение в 05:23 по московскому времени, добавили в пресс-службе ведомства.

«В результате пожара в многоквартирном деревянном двухэтажном доме один человек погиб, трое пострадали. Все взрослые», — говорится в сообщении МЧС по Югре.

Еще три человека заживо сгорели при пожаре в Свердловской области. Возгорание произошло в дачном поселке «Златобор» в селе Логиново 13 сентября. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тела трех мужчин. Правоохранители организовали проверку.

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