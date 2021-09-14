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Экономика
Путин отметил увеличение товарооборота между Россией и Сирией
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Путин отметил увеличение товарооборота между Россией и Сирией
Экономика
Путин отметил увеличение товарооборота между Россией и Сирией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 сентября. Объем товарооборота между Россией и Сирией за первые шесть месяцев 2021 года увеличился в три с половиной раза. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Переговоры лидеров прошли вечером 13 сентября в Кремле. Путин и Асад обсудили двусторонние отношения, в том числе касающиеся торговли между двумя странами.

«Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза», — заявил Путин.

Как и следовало ожидать, президенты коснулись также темы борьбы с терроризмом на территории Сирии. По словам Путина, объединенными усилиями российско-сирийских войск получилось освободить большую часть страны.

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Сирия путин асад товарооборот
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