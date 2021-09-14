Путин: Москва и Дамаск смогли нанести мощный удар по террористам

Москва, 14 сентября. Сирийская армия контролирует 90% территории страны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой САР Башаром Асадом в Кремле.

Москве и Дамаску совместными усилиями удалось освободить большую часть территории Сирии от террористов. Несмотря на это проблема, связанная с деятельностью иностранных войск на территории САР, все же сохраняется.

«Главная проблема в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны, для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», — заявил Путин.

Владимир Путин ранее принял Башара Асада в Кремле. Президент России поприветствовал коллегу, поздравил с прошедшим днем рождения и успешными выборами.